حزب:الموازنة التشغيلية “مرعبة”بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب

حزب:الموازنة التشغيلية “مرعبة”بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف امين عام تيار بيارق الخير محمد الخالدي، الاحد، ارقام الموازنة التشغيلية بالمرعبة، مبينا ان النسبة تعد الأعلى ضمن موازنات العالم.وقال الخالدي في حديث صحفي،ان” الموازنة مشروع قانون مهم للغاية في الدولة العراقية ولايمكن تمريره دون توافق وطني كونها تمثل حقوق اكثر من 40 مليون نسمة”.واضاف،ان” من خلال الاطلاع على بعض بنود الموازنة يمكن رصد بعض الامور المثيرة للقلق وخاصة  الميزانية التشغيلية التي بلغت اكثر من 70% وهي ربما الاعلى على مستوى العالم بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب والفضائيين ، واضاف ان كل المحددات تقف عند 20% ما يظهر فرق الارقام الكبير والذي يشكل خطر حقيقي اذا ما انخفضت اسعار النفط بمستويات عالية”.واشار الى ان” العراق يعتمد على بيع النفط بنسبة 90% واي انهيارات في الاسعار ستجعله امام خيارات صعبة جدا في تامين الرواتب وبقية المستلزمات الاخرى مؤكدا بان موازنة 2023 هي الاكثر تعقيدا في الدولة العراقية بعد 2003″.وتصل اجمالي المبالغ المخصصة لموازنة 2023 الى 200 ترليون دينار عراقي مع عجز يقدر بنحو 60 ترليون وفق الارقام المطروحة حاليا”.

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