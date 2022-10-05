حزبان كرديان ينتقدان تمديد عمر البرلمان وتأجيل انتخابات الإقليم
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- نددت جماعة العدل الكردستانية الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بالمضي في تمديد برلمان إقليم كردستان وإرجاء الانتخابات التشريعية عن موعدها المحدد في الإقليم.وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي شيركو جودت خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس كتلة جماعة العدل عبد الستار مجيد مع اعضاء كتلتيهما وبرلمانيين رافضين لتمديد عمر البرلمان من بينهم علي حمه صالح عن كتلة التغيير، إن “ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت حذرت في احاطتها أمام مجلس الأمن يوم أمس بشكل صريح بأن تمديد عمر البرلمان وتأجيل الانتخابات ستكون له تداعيات صعبة اقليم كردستان”. وأضاف أنه “في ظل هذه الظروف العصيبة نحمّل الأحزاب الثلاثة الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير مسؤولية تداعيات تمديد عمر البرلمان وتأجيل موعد اجراء الانتخابات عن موعدها المحدد”. بدوره قال علي حمه صالح خلال مؤتمر، انه “من المقرر تمديد عمر البرلمان عاما وأربعة أشهر وذلك لعدم توصل الأحزاب الثلاثة إلى اتفاق في اجراء الانتخابات”.ورأى انه “لا يوجد أي مسوغ قانوني للبرلمان في مسألة تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان ينبغي اجراء انتخابات مبكرة في الاقليم وليس تأجيلها عن موعدها المحدد”.