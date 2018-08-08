حزبه يسأل العبادي:أين كنت خلال السنوات الماضية عن محاربة الفساد؟!

حزبه يسأل العبادي:أين كنت خلال السنوات الماضية عن محاربة الفساد؟!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة السابقة عن حزب الدعوة فردوس العوادي، الأربعاء، قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح ملفات فساد في “الوقت الضائع”، معتبرة أن العبادي يعمل على إرضاء الشارع العراقي لكسب الولاية الثانية.وقالت العوادي في تصريح صحفي لها اليوم، إن “مكافحة الفساد لايتخلف عليها اثنان لو طبقت بالشكل الصحيح”، مبينة أن “العبادي يعلم بكثير من الفاسدين فلماذا تأخر عن احالة هولاء على مدى اربع سنوات”.وأضافت العوادي، ان “العبادي يسعى جاهدا بعد انتهاء ولايته إلى إحالة ملفات الفساد للقضاء مقابل الحصول على الولاية الثانية”.وكانت عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق عالية نصيف اتهمت في تصريح امس الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”حماية” بعض الفاسدين من اجل “اهداف سياسية”. 

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