حزبه يسأل العبادي:أين كنت خلال السنوات الماضية عن محاربة الفساد؟!

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الحديثي:الأسابيع القادمة ستشهد إحالة مسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة
مصدر:أكثر من 81 مليار دينار الباقي من احتياطي الطوارىء لعام 2018
حمودي:لن نسمح لحكومة العبادي بالالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران الحبيبة!!
المحكمة الاتحادية:تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر لن يتغير إلا بتعديل الدستور
المالكي لحكومة العبادي:لاتكونوا جزءا من الحصار الاقتصادي على إيران
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