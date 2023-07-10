حزبين في ديالى يلغيان أتفاقهما مع الولائي (سليم الجبوري)

حزبين في ديالى يلغيان أتفاقهما مع الولائي (سليم الجبوري)
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس حزب تيار بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم ، الغاء اتفاق سياسي مع رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري، يقضي بتنصيبه كمفاوض عن حزبين سياسيين.وقال الخالدي في حديث  صحفي، ان “بيارق الخير والاتجاه الوطني عقدا اتفاقًا سياسيًا مع رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري، من أجل التفاوض مع القوى السياسية نيابة عنها”، مبينا انه “بسبب عدم التزامه بما ورد في الاتفاق تقرر الغائه واعتبار أية وعود قطعت لأية قوى او تحالفات ملغية من قبلنا”.واضاف، أن “الغاء الاتفاق السياسي مع الجبوري جاء بعد دراسة للموضوع من كل ابعاده”.

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