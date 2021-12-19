حزبي بارزاني وطالباني يتفقان على الذهاب إلى بغداد بكتلة واحدة

حزبي بارزاني وطالباني يتفقان على الذهاب إلى بغداد بكتلة واحدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اجتمع حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية ،اليوم الاحد.وذكرت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار في حديث صحفي، ان “الحزبين اتفقا على توحيد رؤيتهما السياسية والذهاب الى بغداد بكتلة كردية واحدة”.وبينت النجار ان ” الاجتماع لم يتطرق الى منصب رئاسة الجمهورية او مرشحه بعد وينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات”.وترأس الاجتماع من طرف الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ومن طرف الديمقراطي فاضل ميراني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *