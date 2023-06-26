حزبي بارزاني وطالباني يجتمعان لفتح صفحة جديدة من العلاقات

حزبي بارزاني وطالباني يجتمعان لفتح صفحة جديدة من العلاقات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، إجتماعا مع نظيره المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة أربيل في إقليم كردستان.وذكر المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر خلال بيان ، أن ” المكتب السياسي للاتحاد عقد اليوم، إجتماعا مع نظيره للحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة أربيل في إقليم كردستان”، لافتا الى أن الاجتماع تم بحضور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني”.وأضاف طاهر، أنه “سيتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية في الاقليم والتحديات التي تواجه الشعب الكردي في المستقبل”.وتابع ، كما “سيتم تقييم المشكلات والخلافات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها، وإعادة النظر بالعلاقات الثنائية بين الحزبين الرئيسين بالاقليم”.

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