حزب إيزيدي يحمل حكومة مسرور مسؤولية حريق مخيم “شاريا”في دهوك

حزب إيزيدي يحمل حكومة مسرور مسؤولية حريق مخيم “شاريا”في دهوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، السبت، حكومة إقليم كردستان مسؤولية الحريق الذي اندلع يوم أمس في مخيم شاريا للنازحين بمحافظة دهوك.وقال بطوش في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفضون عودة العوائل النازحة الإيزيدية إلى مناطقهم في سنجار من آجل استغلال أصواتهم في الانتخابات”.وأضاف أنه “مع رفض عودة العوائل النازحة، فأن حكومة الإقليم لم توفر الحماية والاهتمام للعوائل التي تسكن المخيمات، وماجرى يوم أمس كان نتيجة الاهمال الواضح لسكان المخيمات والمتاجرة بالإيزيديين”.واندلع حريق كبير يوم أمس في مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك، أدى لحرق 400 خيمة وخسائلار تقدر بملايين الدنانير. 

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