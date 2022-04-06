حزب الاتحاد الوطني:انفراد الحزب الديمقراطي بالسلطة سيؤدي لنتائج خطيرة

حزب الاتحاد الوطني:انفراد الحزب الديمقراطي بالسلطة سيؤدي لنتائج خطيرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني هريم أغا، الأربعاء، أن انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بالسلطة سيؤدي لنتائج خطيرة.قال أغا في حديث صحفي، إن “البيت الكردي يعاني اليوم من انشقاقات ألحقت الضرر بمستحقات إقليم كردستان، والأزمات التي يعاني منها الكرد ثانوية”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني إنجاح العملية الديمقراطية ولم شمل البيت الكردي في هذه المرحلة لآن الانشقاق سواءً كان كرديا أو شيعيا لن يخدم وضع البلد في هذه المرحلة الحساسة”.وكان مختصون حذروا في وقت سابق، من تأثير الصراع الكردي على رئاسة الجمهورية إلى منزلق خطير يؤثر على وضع الإقليم. 

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