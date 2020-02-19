حزب الاتحاد الوطني:لاهور وبافيل طالباني رئيسا مشتركاً للحزب

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هاوكار الجاف، الأربعاء، انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيسا مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني باغلبية 91 صوتاً في اجتماع اليوم.وقال الجاف في حديث صحفي، إن “المجلس القيادي العام صوّت اليوم على اختيار كل من لاهور شيخ جنكي وبافيل طالباني رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكردستاني ب 91 صوتاً”، مضيفاً ان “مؤتمراً صحفياً سيعقد لشيخ جنكي بعد قليل من الآن”.وأكد، ان “لاهور شيخ جنكي سيترأس وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكردستاني ويتوجه الى العاصمة بغداد مساء اليوم لمناقشة ملف تشكيل حكومة محمد علاوي”.قبيل ذلك، صوّت المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، على جميع مواد النظام الداخلي بأغلبية الأصوات.وقال قيادي في المجلس طلب عدم ذكر اسمه في حديث صحفي، إن “المجلس القيادي اجتمع قبل ظهر اليوم لاستكمال التصويت على مواد النظام الداخلي”، مؤكداً ان “المجلس صوّت وبأغلبية الأصوات على جميع المواد والبالغ عددها 77 مادة”.وأشار الى أن “المؤتمر الرابع منح صلاحيات تعديل النظام الداخلي للمجلس القيادي، وبعد عقد اجتماعات تشاورية، صوّت المجلس اليوم على جميع المواد وبأغلبية الأصوات دون وجود أية مشاكل داخلية”.وكشف العضو القيادي عن “تشكيل لجنة مشتركة من المجلس السياسي الأعلى السياسي ومصالح الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس القيادي للخروج بصيغة قرار تساعد في اختيار الرئاسة المشتركة والأقسام الأخرى”.