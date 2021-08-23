حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو اتباعه في كركوك إلى عدم التصويت إلى النائبة ألاء الطالباني

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- شبكة اخبار العراق
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عثمان:مخرجات مؤتمر دول الجوار العراقي ستكون “حبر على الورق”
المالية النيابية:موازنة 2022 على عاتق الدورة البرلمانية الجديدة
محمدعلاوي يطلب الدعم من البارزاني لرئاسة الوزراء
الكاظمي لشيوخ الطارمية:عليكم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
الخارجية:إصدار جوازات سفر مؤقتة للعراقيين الراغبين بالعودة من ليتوانيا
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المالية النيابية:موازنة 2022 على عاتق الدورة البرلمانية الجديدة
التخطيط النيابية:نسبة انجاز البرنامج الحكومي لايتجاوز 17%
نائب:تركيا منتهكة للسيادة العراقية وحكومة الكاظمي تبرم إتفاقا معها في مجال التسليح
نائب:تشريع قانون الضرائب سيعظم أموال الفاسدين ويزيد من معاناة الشعب
الطاقة النيابية لحكومة الكاظمي:هل إيران تسمح بإستخدام الطاقة النظيفة في العراق؟؟
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- تحقيقات
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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