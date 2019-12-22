حزب الاتحاد الوطني للكتل الشيعية:ماذا يفعل صالح وأنتم غير متفقين؟

حزب الاتحاد الوطني للكتل الشيعية:ماذا يفعل صالح وأنتم غير متفقين؟
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، موقفا من رئيس الحكومة الجديد، منتقدا الأحزاب التي تلقي بفشلها بالتوافق على شخصية لرئاسة الوزراء على عاتق الرئيس برهم صالح.وقال عضو الاتحاد، آرام جباري، في حديث صحفي، إن حزبه “سيتعامل مع أي رئيس وزراء يتم تقديمه اليوم من قبل الكتل الشيعية ويكلف من قبل رئيس الجمهورية”.واضاف جباري ،ان “بعض الكتل تحاول تحويل فشلها في اختيار مرشح متوافق عليه على رئيس الجمهورية فماذا يفعل الأخير إذا كانت الكتل المعنية باختيار الرئيس غير متفاهمة”.وأضاف أنه “لو افترضنا أن برهم صالح قدم مرشحا لرئاسة الحكومة غير متوافق عليه من قبل الأحزاب فكيف سيتم التصويت عليه وإعطائه الثقة”، مشيرا إلى أن “البعض يتحدث من وحي الخيال دون النظر للواقع”.ومن المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، بوقت لاحق من اليوم، المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعد انتهاء المدة الدستورية.

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