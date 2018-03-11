حزب البارزاني:آلية انتخاب رئيس كردستان ستحسم من قبل برلمان الإقليم

آخر تحديث:
أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، عن طريقة انتخاب رئيس اقليم كردستان المقبل ، فيما اكد انها ستحسم من قبل برلمان الإقليم وستكون اما عبر الانتخاب المباشر او الاختيار من قبل البرلمان.وقالت القيادية في الحزب أشواق الجاف قي حديث صحفي لها اليوم، ان “آلية انتخاب رئيس اقليم كردستان المقبل سوف تحسم من قبل برلمان الاقليم”، مبينة بان “برلمان كردستان سوف يبحث هذا الملف مع بحثه لملف الانتخابات النيابية الخاصة باقليم كردستان”.وأوضحت الجاف، ان “طريقة اختيار الرئيس الجديد ستكون اما عبر الانتخاب المباشر او الاختيار من قبل البرلمان”، لافتة الى اننا “نفضل ان يكون الانتخاب بشكل مباشر من الشعب لكي يكون خياره أقرب الى الديمقراطية ولكي يأتي الرئيس بعيداً عن التوافقات الحزبية”.وكان رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، قد قرر عدم التمديد بمنصب رئيس الإقليم في شهر نوفمبر لعام 2017.يذكر أن بارزاني تم انتخابه من قبل البرلمان رئيسا للإقليم عام 2005، ثم انتخب من قبل المواطنين مباشرة سنة 2009، ومدد له البرلمان سنتين في عام 2013، وبعد انتهائها في 2015 وعدم توصل الكتل السياسية لقانون لرئيس الإقليم، بقي بارزاني رئيسا لسنتين إداريتين بـ”قرار قضائي”.