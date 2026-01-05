حزب البارزاني: منصب رئيس الجمهورية ليس حكراً على حزب ” معين”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، أن ما يتم تداوله بشأن قيام رئيس الحزب مسعود بارزاني بتحديد اسم معين لمنصب رئاسة الجمهورية “عارٍ عن الصحة”.وقال عضو الحزب، علي الفيلي، في تصريح صحفي، إن “بارزاني لم يحدد أي اسم، وإنما توجد آلية واضحة يجب اتباعها في هذا الملف، تتمثل بثلاثة مسارات، الأول عبر أعضاء برلمان إقليم كردستان، حيث يُنتخب المرشح بغض النظر عن انتمائه الحزبي، باعتبار أن المنصب استحقاق كردي”.وأضاف الفيلي أن “المسار الثاني من خلال نواب الكرد في مجلس النواب العراقي، والمسار الثالث يتم عبر اجتماع رؤساء الأحزاب الكردستانية للتوافق على مرشح يحظى بقبول أغلبية الشعب الكردي”، مؤكدا أن “منصب رئاسة الجمهورية استحقاق كردي في النهاية، ولا يُعد حكرًا على حزب بعينه”.

