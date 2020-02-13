حزب الجبهة الوطنية العراقية للتغيير

صار لزاما على الشعب العراقي وطلائعه من الثوار قادة التغيير وخاصة الشباب السعي الى تشكيل كيان سياسي غير قومي او ديني او فئوي وانما تشكيل عريض ينضوي تحت جناحيه كل العراقيين من زاخو الى الفاو وبكافة عقائدهم السياسية والقومية والدينية وتوجهاتهم الفكرية مهمته اسقاط حكم الكتل السياسية الفاشلة والفاسدة والتحضير للمرحلة القادمة والدخول الى الانتخابات القادمة بقائمة تضم العناصر الوطنية النظيفة التي لم تتلوث بدماء العراقيين او سرقة اموالهم وتكون مهمتها الانقلاب على الدستور الحالي ووضع دستور جديد يعمل على الوحدة الوطنية وبعيدا عن المسميات الطائفية او القومية او غيرها كما يعمل على اصدار القوانين الحديثة وتفعيل القوانين الصادرة النافعة ومن المؤكد ان هذا الحزب سيفوز فوزا ساحقا في الانتخابات اذا جرت تحت اشراف دولي وتكون مهمة البرلمان المنبثق عنها :
– حل كافة التنظيمات الميليشياويه التي تعمل خارج غطاء الدولة ومصادرة اسلحتها واحالة المخالفين الى المحاكم ومحاسبتهم عن الجرائم الموثقة التي ارتكبت بحق المواطنين
– تنظيم العلاقة مع الاقليم الكوردي في كل المجالات على اسس عادلة اسوة ببقية المحافظات العراقية في تسليم العائدات واستلام التخصيصات بشكل بعيد عن الاستغلال والاضرار بحقوق كافة العراقيين
– اصدار قانون جديد للاحزاب والمنظمات والقضاء على فوضى الاحزاب والمنظمات القائمة بالوضع الراهن والزام كل التنظيمات الالتزام بالوحدة الوطنية في منهاجها الحزبية
– اعادة هيكلة الجيش والشرطة والتشكيلات الامنية على اسس وطنية وابعاد عناصر الدمج والفاشلة من هذه المواقع
– اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرؤسات الثلاثة ومنتسبيهم وتحديدها بما يماثلها في دول المنطقة مثل تركيا والاردن وايران ومصر وسوريا
– اعادة النظر في الرواتب التقاعدية للمسؤلين الكبار واعضاء البرلمان وشمولهم بقانون التقاعد الموحد اسوة بمنتسبي الدولة وحجبها عن كل من لا ينطبق عليه القانون
– ايقاف مزاد العملة الذي دمر اقتصاد العراق وساعد اللصوص والخونة على تهريب الاموال الوطنية
– استثمار النفط والغاز والمعادن الاخرى كالكبريت والفوسفات وماشابه واصدار القانون الخاص بهذا المجال
– تفعيل المشاريع الصناعية بشكل واسع وخلق فرص عمل للعاطلين كما تنشيط المشاريع الزراعية والاستثمار في المنتوجات الملازمة مثل الألبان واللحوم وتعليب المنتوجات الزراعية وتطويرها والتركيز على النخلة والاهتمام بالاصناف الجيدة منها وتصنيعها والاستفادة القصوى منها
– الاهتمام بدوائر الضريبة ووضع نظام وبرمجة الاملاك المختلفة وتحديد الضرائب بشكل منصف للدولة والمواطن والقضاء على التلاعب والرشاوي التي يحصل عليها الموظف الخائن للامانة
– السيطرة التامة على المنافذ الحدودية والاستفادة من ايرادتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني
– التخلص من كافة القروض الاجنبية بما فيها البنك الدولي
– تشكيل المحكمة الخاصة واحالة كل الذين شغلوا مناصب حكومية والبرلمانيين الذين اثروا على حساب الشعب بعد 2003 واسترداد الاموال المنهوبة منهم وتطبيق اقصى العقوبات بحق المارقين وتكون المحاكمة علنية وتنقل مباشرة الى الجمهور
– دعوة دول العالم للاستثمار في مجال الطب وانشاء المستشفيات المتطورة في كافة محافظات العراق والاشتراط عليها بتشغيل وتدريب نسبة من العراقيين وتحديد فترة الاستثمار تعود بعدها للعراق
– دعوة الدول للاستثمار في المواصلات وانشاء الطرق والسكك الحديدية والمترو ووسائل النقل السريع وربط العراق بكافة الدول المجاورة
– الاسراع في انشاء ميناء الفاو الكبير وتطوير المنافذ العراقية الاخرى
– دعوة الشركات العالمية للاستثمار في مجال الاسكان
– العمل على انهاء مسألة الكهرباء وايصال الماء النقي الى كل المناطق السكنية في العراق وتشجيع الاستثمار في مجال انتاج الكهرباء خاصة في المناطق الصناعية
– اصدار قوانين الرعاية الاجتماعية الفعالة والواقعية
– تنقية اجهزة الدولة كافة المدنية والعسكرية من العناصر ( الفضائية ) وشمول كافة العراقيين العاملين في اجهزة الدولة براتب واحد ويمنح من يشغل وظيفة اخرى اضافة لوظيفته مخصصات اضافية بموجب تشريع يصدر بذلك
– تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وشمول حتى الوظائف الكبرى من خلاله
– تشكيل هيئة عليا خاصة تناط بها عمليات المزايدات والمناقصات والعقود الحكومية
– اصدار تشريع بتحريم المخدرات مثل الحشيش والترياك والكرستال وماشابة وتشديد العقوبة للاعدام لمن يتاجر بها
– تبيض السجون الحكومية وغيرها التابعة لبعض الميليشيات من المعتقلين الابرياء فيها وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار
– اعادة النظر بقضايا السجناء السياسيين التي صدرت في السنوات الاولى والغاء قانون رفحا سيء الصيت وتجميد عمل الهيئة لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية
– تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال كأن تكون مختلطة والغاء امتيازات الشركات القائمة التي حازت على اموال خيالية من خلال الاسعار العالية وعمليات الاحتيال في الرسائل وماشابه وتفعيل الهاتف الارضي المعطل عمدا لحساب شركات الهاتف النقال
-الغاء ما يسمى النثريات للبرلمان ومكاتب الرؤساء والوزراء والمدراء العامين والمحافظين وغيرهم
– اخلاء عقارات الدولة والقصور الرئاسية ممن يشغلها من لصوص السلطات التي استغلت وظائفها للسيطرة عليها بعد 2003 واستحصال بدل المثل الحقيقي ممن شغلها
– تقنين الاستيراد على الضرورات ومنع استيراد الحاجات غير الضرورية مثل الالبان والمشروبات الغازية والاجباس والنساتل وماشابه
– العمل على تطوير القطاع السياحي والاهتمام بالمواقع السياحية التي يغص بها العراق صاحب خمسة حضارات مشهورة على مستوى العالم ومناطق الاهوار وبحيرة ساوه والحبانية وشمال العراق ودعوة شركات الفنادق الدولية للاستثمار المشترك وتطوير جميع المواقع السياحية البيئية والدينية والثقافية وتعتبر السياحة نفط لاينبض
– اناطة عملية حماية المسؤولين الكبار الى الاجهزة الامنية والغاء مخصصاتها لآي مسؤول في الدولة