حزب الجيل الجديد:الفساد في حكومة البارزاني لايوصف

حزب الجيل الجديد:الفساد في حكومة البارزاني لايوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حراك الجيل الجديد، همداد أحمد، اليوم الخميس، عن السبب الرئيسي لعدم توزيع حكومة كردستان رواتب المتقاعدين وفقا للنظام الإلكتروني.وقال أحمد، في حديث صحفي إن “الفساد الإداري والمالي ووجود الآلاف من الفضائيين يجعل حكومة كردستان تخشى تطبيق نظام الماستر كارد”.وأضاف أن “تطبيق النظام الإلكتروني يعني كشف تلك الأرقام الفضائية، اذ انهم  يتبعون الأحزاب الحاكمة، لذلك تبقى الحكومة نظام الرواتب على التوزيع اليدوي، الذي يتسبب بكوارثة وحوادث وفاة لكبار السن”.

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