حزب الجيل الجديد:حكومة الكاظمي تساند حكومة مسرور في قمع متظاهرو الإقليم

حزب الجيل الجديد:حكومة الكاظمي تساند حكومة مسرور في قمع متظاهرو الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الثلاثاء، أن ماجرى من قمع يوم أمس في تظاهرات السليمانية، دليل قاطع على تعسف السلطة ومليشياتها.وقال محمد في تصريح صحفي، إنه “من المعيب أن لانرى حتى الآن موقفا من الحكومة الاتحادية أو رئاسة البرلمان أو رئيس الجمهورية يدعو مليشيات السلطة في الإقليم لإيقاف الانتهاكات والقمع ضد المتظاهرين السلميين”.وأضاف أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة هي الأخرى تلتزم الصمت على مايجري، وهنالك تكتم إعلامي كبير على الاعتقالات التعسفية وحملات التعذيب ضد الناشطين في مناطق سيد صادق ودربندخان ورانيا”.وأشار محمد إلى أن “السليمانية هي جزء من العراق ومن واجب الحكومة الاتحادية والبرلمان أن يكون لهم موقف حازم، لا أن يقفوا موقف المتفرج ويساندوا أعوانهم من أحزاب الفساد في الإقليم”.وتشهد محافظة السليمانية تظاهرات منذ أيام، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين دون استقطاع، وقد شهدت أحداثا متوترة سقط خلالها 4 شهداء و8 جرحى الآن.

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