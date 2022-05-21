حزب الجيل الجديد:لن نلتقي البارزاني لأنه جزء من مشكلة الإقليم

حزب الجيل الجديد:لن نلتقي البارزاني لأنه جزء من مشكلة الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو حراك الجيل الجديد صلاح داود، السبت، رفض الحراك استقبال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وقال داود في حديث  صحفي ،إن “بارزاني سيقوم غدا الأحد بزيارة لمدينة السليمانية يلتقي فيها ممثلين وقيادات الأحزاب الكردية المختلفة”.وأضاف أن “حراك الجيل الجديد أبدى رفضه للاجتماع مع بارزاني، لأنه يرى بأن الأخير جزء من المشكلة الرئيسية التي يعاني منها المواطن في إقليم كردستان ولا يمكن أن نكون شهداء زوراء على ما يجري”.وأشار إلى أن “أحزاب السلطة في الإقليم همها الأول والأخير هو المناصب والاتفاق على الإمتيازات ولا تلقي هما لما يعانيه الشعب الكردي”.ويجري رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة للسليمانية بهدف تقريب وجهات النظر مع القوى السياسية المختلفة ومنها الاتحاد الوطني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *