حزب الجيل الجديد يستنكر اعتداء قوة تابعة لحزب طالباني على أحد نوابهم في السليمانية

حزب الجيل الجديد يستنكر اعتداء قوة تابعة لحزب طالباني على أحد نوابهم في السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكرت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، اليوم الاحد، الاعتداء على احد نواب الكتلة اثناء اشرافه على ترميم طريق بين محافظتي السليمانية واربيل.وذكرت عبد الواحد، في بيان ، أنه ” نستنكر وبشدة الاعتداء الذي وقع على أحد نوابنا أثناء إشرافه على ترميم الشارع الرئيس بين السليمانية وأربيل، حيث إن قوة أمنية تابعة لسلطة الاتحاد الوطني اعتدت على النائب محمد إسماعيل  والمهندسين المشرفين، تنفيذاً لأوامر حكومة الإقليم غير القادرة على ترميم هذا الشارع منذ سنوات، رغم أنها تصدِّر أكثر من 600 ألف برميل نفط يوميا”.وتابعت، أن “تكرار عمليات الاعتداء على النواب من الأجهزة القمعية التابعة للحزبين يجب أن يُوضع له حدٌّ من قبل مجلس النواب ورئاسته أولاً، ومن جميع المنظمات ثانياً، فضلا عن ضرورة تدخُّل المجتمع الدولي الذي له تمثيل في العراق”، مؤكدة أن “هذا الصمت الشديد على تكرار الاعتداءات ضد نواب الشعب غير مبرر، وهو  صورة واضحة للديمقراطية المزعومة التي تمارسها أحزاب السلطة في الإقليم”.

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