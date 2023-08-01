حزب الجيل الجديد يفك تحالفه مع حركة امتداد

حزب الجيل الجديد يفك تحالفه مع حركة امتداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، (1 آب 2023) انتهاء تحالف من أجل الشعب المكون من كتلتها وحركة امتداد.وقالت عبد الواحد، في تغريدة ، أنه “حينما قررنا نحن الجيل الجديد التحالف مع حركة امتداد كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، وما زلنا نثق به، ونعرف جيداً أنَّه نزيه ووطني، لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه”. وأضافت “نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي”.

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