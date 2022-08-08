حزب الجيل الجديد يؤيد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

حزب الجيل الجديد يؤيد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حراك الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان كاوه عبد القادر، الاثنين، أن حل البرلمان خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السياسية.وقال عبد القادر في حديث صحفي، إن “الجيل الجديد واثق من جمهوره وما رأيناه في تظاهرات يوم أمس يؤكد أنه لدينا جمهور كبير”.وأضاف أن “خطوة حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة هي السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة الحالية، وبداية وضع جديد، لذلك فأن أغلب المستقلين والتيارات السياسية تؤيد هذه الخطوة”.وأيدت جهات وكتل سياسية من مكونات مختلفة خطوة حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

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