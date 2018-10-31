حزب الحكمة:تركنا الحرية لعبد المهدي في اختيار كابينته
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الاربعاء 31 تشرين الاول 2018، حقيقة تنازله عن وزارات من استحقاقه الانتخابي، بالحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي، مقابل حصوله على امانة بغداد.وقال القيادي في التيار حبيب الطرفي، في حديث صحفي له اليوم، إن “تيار الحكمة تنازل عن استحقاقه الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو من يضع هذا الاستحقاق في مكانه الصحيح، ولا يوجد اي حوارات لتيار الحكمة بشأن اي منصب لا أمانة بغداد ولا غيره”.وبين الطرفي، أن “حديث البعض على اننا تنازلنا على الوزارات من أجل أمانة بغداد، غير دقيق، بل نحن اعطينا الحرية الكاملة باستحقاقنا لعبد المهدي ولم نطلب اي منصب في الحكومة الجديدة، لا وزارات ولا هيئات”.وكان النائب عن تحالف “الفتح”، عبد الامير تعيبان، قال يوم الثلاثاء (30 تشرين الأول 2018)، أن تحالف سائرون وتيار الحكمة الوطني تحركا للحصول على منصبي أمين عام مجلس الوزراء وأمين بغداد.وقال تعيبان في حديث ، إن “سائرون تنازل عن استحقاقه الوزاري من اجل حصوله على منصب الامانة العامة لمجلس الوزراء”.وأضاف، أن “تيار الحكمة ايضا يسعى للحصول على منصب امانة بغداد”، مؤكدا ان “ما جرى هو تقاسم للسلطة والمناصب بين الكتل الكبيرة قبيل تشكيل الحكومة الجديدة”.ولفت الى ان “نواب سائرون أخبرونا بان الامانة العام لمجلس الوزراء ستكون لتحالفهم ولن يتنازلوا عنها لأي جهة”، على حد قوله.