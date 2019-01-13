حزب الحكمة يتساءل..أين موقف عبد المهدي من أزمتنا مع مليشيا العصائب؟

حزب الحكمة يتساءل..أين موقف عبد المهدي من أزمتنا مع مليشيا العصائب؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق تيار الحكمة، الاحد، على غياب دور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في الازمة الاخيرة التي حدثت بينهم وبين حركة عصائب اهل الحق.وقال النائب عن الحكمة جاسم البخاتي في حديث صحفي له اليوم: اننا “نأسف كثيرا لغياب دور عادل عبد المهدي عن الازمة الاخيرة بيننا وبين العصائب ولم يتدخل اطلاقا على الرغم من كونه المسؤول الاول عن البلد والقائد العام للقوات المسلحة وفي هذه الازمات يفترض ان يكون اول الحاضرين لدرء الفتنة”.واضاف، انه “حسب سياق الاحداث في البلد خلال المرحلة الاخيرة، اصبح دور رئيس الجمهورية برهم صالح اكثر حضورا وحسما لكثير من المشاكل وتحركاته كانت محورية على مختلف الصعد”.

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