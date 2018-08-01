حزب الحكيم يستغرب من إطلاق الحكومة الأموال والدرجات الوظيفية في الوقت الحالي

حزب الحكيم يستغرب من إطلاق الحكومة الأموال والدرجات الوظيفية في الوقت الحالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم, الأربعاء, استغرابه من إطلاق الحكومة الأموال والدرجات الوظيفية في الوقت الحالي, متسائلا عن سبب عدم صرف تلك الأموال خلال أربع سنوات من عمر الحكومة. وقال القيادي بالتيار حبيب الطرفي في تصريح  صحفي له اليوم: إن “الحكومة الحالية وعلى مدار اربع سنوات لم تدرج اي درجات وظيفية في موازناتها المالي رغم طلب البرلمان أطلاق الوظائف بشكل متكرر الا أنها كانت تتذرع بعدم وجود أموال كافية”.وأضاف الطرفي، أن “صرف الأموال بالتزامن مع إطلاق درجات وظيفية بوقت وجيز وفي اغلب المحافظات يعد امرا مستغربا”، متسائلا عن “سبب عدم صرف تلك الأموال خلال أربع سنوات من عمر الحكومة”. وتابع الطرفي “نتمنى أن تنفذ جميع التعهدات الحكومية بشان إصلاح الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمواطن وعدم تسويف التعهدات كما حصلت خلال الأعوام السابقة”.

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