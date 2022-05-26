حزب الحلبوسي ” يهجر” حزب الخنجر

حزب الحلبوسي ” يهجر” حزب الخنجر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، الخميس، عن عودة تحالف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى اعتماد “تقدم” في مخاطباته السياسية بدلا من السيادة وذلك لأول مرة منذ تشكيل تحالف السيادة بعد الانتخابات الماضية.وقالت المصادر ،ان” بعض مقرات الحلبوسي عاودت اعتماد التسمية القديمة لحزبه وهي تقدم في المخاطبات السياسية وحتى مع بعض الدوائر بدلا من السيادة لاول مرة منذ اشهر في تغير يدلل على وجود خلافات واسعة في طريقها للعلن”.واضافت المصادر،ان “الخلافات متصاعدة للغاية حتى ان اللقاءات الثنائية مع تحالف الخنجر معلقة منذ اسابيع ما يدلل بأن تغيير المخاطبات من السيادة الى تقدم بداية تفكك التحالف الذي يعاني حاليا من خلافات حادة للغاية”.وتشكل تحالف السيادة من تحالف الخنجر والحلبوسي بعد تدخل وضغط اقليمي وخاصة انقرة عقب اجتماع قطبي التحالف مع ارودغان ومدير مخابراته قبل اسابيع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *