حزب الخنجر الإيراني: سنتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة

حزب الخنجر الإيراني: سنتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف عزم سعد السبعاوي، الاربعاء، وجود تقارب كبير قد يصل الى اعلان تحالف بين تقدم وعزم خلال الايام المقبلة، مبينا ان التحالف المرتقب هو الاقرب للاطار التنسيقي من جميع القوى السياسية في التفاهم على تشكيل الحكومة المقبلة.وقال السبعاوي في حوار متلفز ، ان “الحوار بين تحالفي عزم (برئاسة الخنجر) وتقدم (برئاسة الحلبوسي) مستمر منذ فترة  وان هناك توافق بين الطرفين على الدخول في كتلة موحدة”.واضاف ان “التحالف ما بين عزم وتقدم اذا ما تم فان الاطار التنسيقي هو الاقرب لتشكيل الحكومة المقبلة والتفاهم على دعم مشروع المقاومة الإسلامية”.وأشار السبعاوي الى انه” تم تسجيل العشرات من الخروقات الكبيرة في الانتخابات وعلى المفوضية والقوى السياسية انهاء الازمة باسرع وقت والتفرغ للتوافق على تشكيل الحكومة”.

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