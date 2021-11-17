حزب الخنجر الإيراني: سنتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة

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- شبكة اخبار العراق
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العراق يخاطب تركيا بشأن مشروع سد الجزرة الذي سيضر بإيرادات العراق المائية
اليوم..البنك المركزي يعلن عن بيع (200) مليون دولاراً لمصارف أحزاب الفساد
العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
الإطار التنسيقي الخاسر في الانتخابات يعلن عن تشكيل لجنة تفاوضية لتشكيل الحكومة المقبلة!
بالوثيقة..أعضاء في الكونغرس الامريكي يطالبون بتعديل قانون الكوتا لمسيحي العراق
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العراق يخاطب تركيا بشأن مشروع سد الجزرة الذي سيضر بإيرادات العراق المائية
اليوم..البنك المركزي يعلن عن بيع (200) مليون دولاراً لمصارف أحزاب الفساد
نائب كردي:800 شركة نفطية عاملة في الإقليم لا تدفع الضرائب للحكومة
إيران تواصل قطع المياه عن العراق وحجم صادراتها للبلد في تزايد!!
العراقيون :لامستقبل لبلدنا بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
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تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN