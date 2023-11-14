حزب الدعوة:أمريكا تضغط على السوداني لإيقاف هجمات الحشد على قواعدها

حزب الدعوة:أمريكا تضغط على السوداني لإيقاف هجمات الحشد على قواعدها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان اميركا تمارس ضغطا على السوداني من اجل تحقيق مصالحها المتعلقة بإيقاف ضربات المقاومة على القواعد العسكرية التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. وقال جعفر في تصريح صحفي، ان “اميركا تمارس ضغطا على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجل إيقاف الضربات التي وجهت لقواتها المتواجدة داخل القواعد العسكرية العراقية من قبل فصائل المقاومة الإسلامية”. وأضاف ان “الأوضاع القائمة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص قد تذهب باتجاه التهدئة، خصوصا مع الضغط الدولي المتواصل بهدف إيقاف القصف واطلاق النار”. وبين ان “القمم العربية والإسلامية لم يصدر منها أي رد فعل تنفيذي لايقاف مايجري في فلسطين المحتلة من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، اذ اكتفت اجتماعات القادة والرؤساء العرب ببيانات الشجب والاستنكار والدعوة الى التهدئة فقط”. 

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