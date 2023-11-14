حزب الدعوة:أمريكا تضغط على السوداني لإيقاف هجمات الحشد على قواعدها

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المحكمة الاتحادية تقرر طرد (محمد الحلبوسي) من البرلمان
القانونية النيابية:تمديد عمل مجلس مفوضية الانتخابات إلى (6) أشهر
مصدر سياسي:أموال العراق المسروقة أنتقلت إلى أكثر من 20 دولة
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم ترفض صرف رواتب موظفيها من بغداد حتى لاينكشف فسادها
مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
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نائب كردي سابق:حكومة الإقليم ترفض صرف رواتب موظفيها من بغداد حتى لاينكشف فسادها
مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
العراق الأكثر إستيرادا ً للأثاث التركي خلال الأشهر العشرة الماضية
حزب بارزاني:هناك صعوبة في إقرار قانون النفط والغاز
السوداني يوجه بتطوير عمل المصارف الحكومية
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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مصدر سياسي:أموال العراق المسروقة أنتقلت إلى أكثر من 20 دولة
مستشار السوداني:الحكومة أصبحت” سوبر ماركت” لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
مصدر حكومي:سيبقى فارق سعر صرف الدولار قائم لصالح إيران وأحزابها وميليشياتها في العراق
وزير الكهرباء:إستيراد الغاز الإيراني سيستمر وإيران ستحصل على مبالغ إضافية جراء نقل الغاز التركمانستاني للعراق
لزيادة مديونية البلد..العراق يقترض (257) مليون دولار من بنك(JPM) الأمريكي لـ”صيانة”المحطات الكهربائية
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- اذاعة INN