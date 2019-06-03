حزب الدعوة:اجماع على تولي الشباب قيادة الحزب

حزب الدعوة:اجماع على تولي الشباب قيادة الحزب
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بغدادمشبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، جاسم محمد جعفر، الاثنين، عن وجود اجماع داخل الدعوة على تولي الشباب مناصب قيادية في الحزب، مؤكدا أن اغلب قيادات الحزب الحالية ستمتنع عن تجديد ترشحها لقيادة الحزب.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “هناك اجماعاً داخل حزب الدعوة الاسلامية بأن المؤتمر العام المقبل سوف يشهد صعود بعض الشباب ”، مبيناً أنه “وفق النظام الداخلي للحزب، سيكون بعض الشباب في مجلس القيادة أو في مجلس الشورى”.واضاف، ان “الشباب الذين سيتم اختيارهم بالمناصب القيادية لن يكونوا من ابناء قيادات الحزب اطلاقا”, مؤكدا ان “اغلب قيادات الحزب اعلنت بشكل رسمي انها سوف لن تتقدم للترشح الى القيادة الجديدة للحزب دون ان يفسروا السبب الحقيقي وراء ذلك”.وكان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية أكد في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، استمرار المفاوضات بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام لحزب الدعوة، مؤكدا أن المؤتمر سيطرح استبدال القيادة الحالية بما فيها الامين العام للحزب بقيادة شبابية. 

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