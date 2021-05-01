حزب الدعوة:استجواب الكاظمي لمعرفة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق

حزب الدعوة:استجواب الكاظمي لمعرفة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم السبت، عن تقديم طلب استضافة للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمعرفة جدولة خروج القوات الأميركية والتحالف الدولي،  لكن الكاظمي لم يرد على الطلب.وقال كاطع الركابي، في حديث صحفي، ان “الشيء المناقض بموضوع خروج القوات الاميركية هو الجانب الاميركي الذي لم يذكر في بيانه بعد الجولة الثالثة من الحوار، اي خروج للقوات”.وتساءل الركابي: “هل حقا الحوارات لم تتطرق لخروج تلك القوات، ام أن الاميركان تعمدوا عدم ذكره بالبيان رغم ان الجانب العراقي قد تطرق لجدولة الانسحاب”.وأضاف، أن “قرار البرلمان الذي قضى بخروج القوات الاميركية لازال ساري المفعول، وعلى الحكومة تطبيق ذلك وعدم تسويف الامر، سيما وان هناك اكثر من لجنة حكومية شكلت لبدء الحوار مع الأميركان الا ان تلك اللجان لم تجتمع الى الان”.وبين عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن “لجنة الامن والدفاع ستتابع موضوع المباحاثات التي يجب ان تجرى بين اللجان الحكومية والجانب الاميركي لتأكيد الانسحاب المجدول للقوات الدولية من العراق وعدم الابقاء عليها”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق، أن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، تعد بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.

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