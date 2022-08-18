حزب الدعوة:الإطار مع المسار القانوني وليس مع المسار الصدري الفوضوي

حزب الدعوة:الإطار مع المسار القانوني وليس مع المسار الصدري الفوضوي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، إجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية الذي انعقد بدعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي و بمقاطعة التيار الصدري بأنه “كان إيجابيا”، مشددا في الوقت ذاته أن تعديل قانون الانتخابات وحل مجلس النواب لا يتم إلا بالاتفاق القوى السياسية.وقال النائب عن حزب الدعوة عارف الحمامي في حديث صحفي، ان “الحوار الوطني كان لقاء إيجابيا لجميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، وإن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على كل إجراء يكون تحت سقف القانون والدستور، وإن لغة الحوار لا بديل عنها للخروج البلاد من الانسداد السياسي”.وأضاف، “إننا مع الاجراءات القانونية والدستورية ولغة الحوار مع أطياف الشعب وممثليهم سواء كان الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أم حل مجلس النواب أم اجراء الانتخابات المبكرة، وان جميعها تكون باتفاق القوى السياسية وتحت قبة مجلس النواب”.وتابع الحمامي، ان “هناك تحركا معروفا من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي”.

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