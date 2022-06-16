حزب الدعوة:البارزاني سيعرقل تشكيل الحكومة بمطالب غير منطقية

حزب الدعوة:البارزاني سيعرقل تشكيل الحكومة بمطالب غير منطقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألمح القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد البياتي،الخميس، الى وجود اختلافات داخل العائلة البارزانية بشأن التوجه والهدف من الدخول والمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي من المرجح ان يذهب باتجاه الطرف الآخر من العملية السياسية بعد المستجدات التي حصلت مؤخراً.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “جناح عائلة مسعود بارزاني باستثناء نيجرفان وبعض قدامى البيشمركة يقفون الى جانب التوجه نحو الحكومة للحصول على اكبر امتيار يمكن تحقيقه من هذه المشاركة”.وأضاف ان “جناح نيجرفان وقدامى البيشمركة سيبقون بعيدين كل البعد عن التنافس السياسي، ومن المرجح ان يبقى الاكراد عند نهاية المنعطف او يقدمون على الانسحاب من تحالفهم في العملية السياسية”.وبين ان “مسعود بارزاني لديه علاقات جيدة مع السنة وذهابه الى حافة العملية السياسية ستكون متبوعة بذهاب المحور السني نحو هذا الخيار، خصوصا بعد المستجدات الأخيرة في العملية السياسية”.

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