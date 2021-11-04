حزب الدعوة:التيار الصدري لن يتمكن من اختيار رئيس الحكومة الجديدة إلا بالعودة إلى الإطار الشيعي

حزب الدعوة:التيار الصدري لن يتمكن من اختيار رئيس الحكومة الجديدة إلا بالعودة إلى الإطار الشيعي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المالية النيابية السابق، القيادي في حزب الدعوة عبد الهادي السعداوي، الخميس، بان عودة التيار الصدري إلى الإطار التنسيقي الشيعي محتومة لان خروجهم سبب لهم إحراج سياسي.وقال السعداوي، في تصريح صحفي، أن” التيار الصدري لن يتمكن بمفردة من ترشيح واختيار شخصية رئيس الحكومة الجديدة إلا بالعودة إلى الإطار الشيعي المتمثلة بقوى التنسيق”.ولفت إلى أنهم” أدركوا هذه الأمر بعد رفض السنة والكرد التحالفات مع الكتل الشيعية بمعزل عن التحالف الشيعي الأكبر في البرلمان”.وأشار إلى إن” أي مرشح شيعي لرئاسة الوزراء لن يحظى بالمقبولية ألا بعد نيله موافقة غالبية الكتل الشيعية وهذا الأمر يدل على إن التيار الصدري الأكثر مقاعد لن يشكل الحكومة خارج موافقات الإطار التنسيقي”.

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