حزب الدعوة:الحرب ضد إيران “السلام”لاتخدم دول المنطقة!

نظرا لما تمر به المنطقة من وضع سياسي صعب ندعو الكتل السياسية والأحزاب والحكومة العراقية الى الوقوف صفا واحدا امام التحديات الجديدة جراء تصاعد الأحداث المؤسفة في المنطقة، وتصاعد التهديدات ودعوات الحرب فيها مما سيؤدي إلى حرق الأخضر واليابس، ويجر المنطقة الى وضع مزرٍ، ويدعها منزوعةً من مقومات التطور الذي تتمتع به، إضافة إلى استدامة النفوذ الأجنبي فيها، ونهب أموالها، وتكبيلها بالديون، وجعلها تعيش في دوامة المآسي والآلام والمحن، نتيجة تدمير البنى التحتية ومصادر حياة الشعوب ومستقبلها..

واذ ندعو ابناء شعبنا العراقي الى التماسك ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، يؤكد حزب الدعوة الإسلامية مواقفه الآتية: