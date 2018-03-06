حزب الدعوة:الدعم السعودي للعراق لن يؤثر على علاقتنا مع إيران

حزب الدعوة:الدعم السعودي للعراق لن يؤثر على علاقتنا مع إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف  القيادي في حزب الدعوة النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، عن محاولة السعودية لتقليل الوجود الايراني داخل البلاد، وفيما اشار إلى ان العراق قادر على ادارة التوازن وان لا ينحسب لجهة دون اخرى رغم صعوبتها، لفت إلى أن الملك السعودي ابلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن شخصية سياسية سعودية ستمثل الملك في اجتماعات تعقد ببغداد.وقال جعفر في حديث  صحفي له اليوم:، ان “السعودية غيرت الكثير من سياسيتها الدولية حيث عملت على التقليل من توجيه التوترات الارهابية والدينية العنيفة، وابعادهم عن التاثير الوطني، وابعاد بعض المدارس الدينية التي تولد افكار معنفة وتحديد الشخصيات التي ساعدت داعش”.واضاف ان “هناك توافق كبير بين امريكا والسعودية وذلك من اجل ايجاد تغيرات جديدة وفصل الجانب الديني عن الحكومي، لاسيما وان تغيير وجهات النظر كانت على راس القائمة بدلا من دعم اطراف معينة ضد الحكومة العراقية”، مبينا ان “العراق الان يريد ان تكون العلاقات بين الطرفين من باب تبيان حسن النية”.

واوضح جعفر ان “السعودية تحاول تقليل الوجود الايراني في داخل العراق، لاسيما وان الايرانين غير مطمأنين لعلاقتنا مع السعودية”، ولافتا الى ان “العراق قادر على ادارة التوازن على ان لاينحسب لجهة دون اخرى رغم صعبتوها”.وذكر ان “ايران تشعر بأن تقوية علاقتها مع السعودية سيكون على حسابها، خاصة وأن شعور تحويل الاراضي العراقية الى ملجا لارسال افكار توجهات اموال معارضين لايفارقها”.وفيما يخص الاتصال بين العبادي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، كشف جعفر ان “هنالك شخصية مهمة ستمثل الملك السعودي في العراق من اجل تفعيل لجنة التنسيق المشتركة بين لطرفين ومتابعة وصول المساعدات السعودية في مؤتمر الكويت الى العراق وكيفية الاستفادة منها، وبطبع دعم العبادي في هذا الظرف الحساس ايضا من اولويات السعودية”.

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