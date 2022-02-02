حزب الدعوة:الذمم المالية للرئاسات الثلاث والنواب “مفبركة”

حزب الدعوة:الذمم المالية للرئاسات الثلاث والنواب “مفبركة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة ،جاسم البياتي ، الثلاثاء، أن الرئاسات الثلاث واغلب اعضاء مجلس النواب العراقي لم يكشفوا عن ذممهم المالية المصدقة ، فيما أشار إلى أنهم يقدمون ذمم مالية مفبركة لتلافي المخالفات الاقتصادية.وقال البياتي في حديث صحفي، إن” قانون الحكومة العراقية ينص على أن كل الرئاسات الثلاث ونواب البرلمان عليهم تقديم الذمم المالية منذ توليهم المناصب الرئاسية إلى غاية انتهاء الدورة الحكومية”، مبينا أن “أغلبية النواب والرئاسات الثلاث يقدمون ذمم مالية بعضها مفبرك لمحاولة تلافي المخالفات الاقتصادية”.وأضاف،أن “اغلب الأطراف السياسية لن تكشف عما بذمتها المالية المصدقة وأموالها المتواجدة في مصارف الدول الأوروبية والخارجية”، مشيرا إلى أنه “من الصعب أن تكون هناك تحركات قانونية ضد النواب ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلا بوجود إثباتات على أموالهم الموجودة خارج البلاد”.وأوضح البياتي، أن “الرئاسات الثلاث والنواب طرف صعب ولن يكشفوا عن ذممهم المالية او الوصول الى كامل معلوماتهم الخاصة”، مشيرا إلى أن” جميع أموالهم الموجودة خارج العراق تكون مسجلة بأسماء وهمية أو مرتبطة بأفراد عوائلهم”.

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