حزب الدعوة:العبادي طلب من إيران بقاء قواتها في العراق!

حزب الدعوة:العبادي طلب من إيران بقاء قواتها في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، أن الأخير طلب بقاء الخبراء العسكريين الإيرانيين في العراق بعد “النجاح الباهر” الذي حققوه في الحرب ضد “داعش”، مؤكدا أنهم على تواصل مباشر مع العبادي. وقال القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم محمد جعفر في حوار مع وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” اليوم: إن “المستشارين الايرانيين كانوا دائما في الخط الاول لجبهات القتال ضد داعش، ومن الخطوط الامامية للقتال كانوا يقدمون الاستشارة والعون، لذا كان وجودهم اساسي وكبير”.وأضاف جعفر، أنه “من الطبيعي عندما يكون هناك طلب من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي يقضي بضرورة تواجد الخبراء الايرانيين في العراق”، مشيرا إلى أن “وجود هؤلاء الخبراء يعد وجودا قانونيا واساسيا في العراق”.ولفت جعفر إلى أن “الخبراء الايرانيين في العراق على تواصل مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية والقادة المعنيين بمحاربة داعش في العراق”.يذكر ان العبادي اكد، مساء امس الثلاثاء، بعدم وجود “حرس ثوري إيراني” أو “مقاتلون أميركيون” على الأراضي العراقية إطلاقاً.

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