حزب الدعوة:العلاقة بين حزب بارزاني والكاظمي”تقلقنا”

حزب الدعوة:العلاقة بين حزب بارزاني والكاظمي”تقلقنا”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث القيادي التركماني في حزب الدعوة، جاسم البياتي، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، عن قضايا وصفها بـ “الغامضة” فيما يخص اتفاق قضاء سنجار، فيما أكد أن مكتسبات عملية فرض القانون في تشرين الأول 2017 ما زالت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.وقال البياتي في حديث صحفي، إن “المكتسبات التي حققتها الحكومة الاتحادية في زمن رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في 17 تشرين الأول 2017، ما زالت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لكن طبيعة العلاقة بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والكرد تقلقنا بعض الشيء”.وأضاف، أن “اتفاق سنجار الأخير دفعنا للخوف أكثر، لأن حكومة الاقليم تحدثت عن أن الاتفاق يتضمن ربط سنجار بالإقليم، وكذلك تطبيق المادة 140، على عكس ما جاء في بيان الحكومة الاتحادية، بالتالي هناك قضايا غامضة لم تتضح بعد”. وبين، أن “كركوك ومناطق سهل نينوى والمتنازع عليها، ما زالت تدار من قبل الحكومة الاتحادية فيما يخص الجانب الأمني والإداري، وأن الوضع جيد ومستقر فيها”، معرباً عن “تخوفه من امتداد اتفاق سنجار الى كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى”، مضيفاً أن “عودة القوات الكردية إلى مناطقنا تعني عودة المشاكل والقلق بين المكونات، وهذا ما لم نسمح به”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *