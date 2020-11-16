حزب الدعوة:القوات الأمريكية ستنسحب من العراق في عهد”الرئيس بايدن”

حزب الدعوة:القوات الأمريكية ستنسحب من العراق في عهد”الرئيس بايدن”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في حزب الدعوة وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الاثنين، ان سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تختلف عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتالي من المتوقع ان يتم سحب القوات الأمريكية من البلاد بشكل كامل. وقال الركابي في حديث صحفي، ان “هناك فارق كبير بين بايدن خارج الرئاسة الأمريكية، وبايدن في الرئاسة، بالتالي عليه مسؤولية كبيرة أمام العالم اجمع، من اجل تصحيح ما اخطأ به ترامب” (وفقا لقوله)، مؤكدا ان “الرئيس الجديد للولايات المتحدة يسعى الى اثبات سياسته، ونجاحها للعالم اجمع”. واضاف “رؤيتنا وفق الإستراتيجية الأمريكية الجديدة نتوقع، ان يتم سحب جميع القوات من البلاد”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية وعبر القنوات الدبلوماسية مطالبة بالعمل على هذا الملف وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي باخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد ومنها الأمريكية”.

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