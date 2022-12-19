حزب الدعوة:المالكي سيكون النائب الوحيد لرئيس الجمهورية

حزب الدعوة:المالكي سيكون النائب الوحيد لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف حزب الدعوة، الاثنين، عن توجه لتسمية نائب واحد لرئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، فيما أشار إلى ان رئيس ائتلاف  دولة القانون أو من سيرشحه سيكون نائباً للرئيس. وقال القيادي بالحزب جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن “الدستور العراقي لم يحدد عدد نواب رئيس الجمهورية لكنه نص على ان يكون لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر “. وأضاف جعفر، ان “المرحلة الحالية تتطلب تسمية نائب واحد لرئيس الجمهورية”، مشيرا الى أن “تعدد نواب الرئيس لا يجدي نفعا لكون المنصب يعتبرا رمزيا”.وأوضح، أن “ائتلاف دولة القانون هو من يسمي النائب الأول لرئيس الجمهورية”، مبينا ان “النائب سيكون رئيس الائتلاف نوري المالكي او هو يختار بديلا عنه”.ولفت جعفر الى انه “حال الاتفاق على نائب سني لرئيس الجمهورية، فسيتم تسمية نائبيين شيعيين بحسب التوازن”.

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