حزب الدعوة:انتخابات مجالس المحافظات وفق آلية “سانت ليغو” بالتقسيم على 1.7

حزب الدعوة:انتخابات مجالس المحافظات وفق آلية “سانت ليغو” بالتقسيم على 1.7
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد البياتي،الثلاثاء،اهم المتغيرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجرائها في تشرين الأول من العام الجاري.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “انتخابات مجالس المحافظات أجريت وفق نظام سانت ليغو 1.9، وستجرى خلال العام الجاري بنفس القانون مع احداث بعض التغييرات الجزئية عليه”.وأضاف ان “التغييرات تشمل نظام سانت ليغو ليكون 1.7 بدلا من 1.9، مع الإبقاء على المحافظة دائرة واحدة بدلا من نظام الدوائر المتعددة المعتمد في الانتخابات البرلمانية”.وبين ان “العد الانتخابات المحلية سيكون يدوي والكتروني في آن واحد على ان تجمع المحطات في محطة واحدة ضمن نفس المحافظة وتقوم لجنة مشتركة من مختلف المحافظات لاجراء عملية العد والفرز”.وأوضح ان “العمر المقرر للمرشحين لم يحدث عليه أي تغيير، إضافة الى ان الشهادة المقبولة للمرشح يجب ان لاتقل عن البكالوريوس مع منح نسبة 5 بالمئة او اكثر للشهادات الأخرى وبحسب المحافظات”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *