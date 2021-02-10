حزب الدعوة:بدون الحشد ” لاقيمة ” للجيش العراقي!!

حزب الدعوة:بدون الحشد ” لاقيمة ” للجيش العراقي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة النائب كاطع الركابي، الاربعاء، بان الحشد الشعبي احد اهم عوامل استقرار المدن المحررة في البلاد وبدونه لاقيمة للحيش وللبلد .وقال الركابي في تصريح صحفي،ان” الحشد الشعبي قوة فعالة وبدونه لاقيمة للجيش وللبلاد في وضعها من ناحية الترتيب والتنظيم والواجبات والاوامر مؤكدا بان الحشد احد اهم عوامل استقرار المدن المحررة في البلاد ويمثل القوة الاولى في العراق”.واضاف الركابي،انه” من غير الممكن انسحاب الحشد الشعبي من اي منطقة ولااعلم اذا كانت هناك نية خاصة في المناطق الغير مستقرة لافتا الى ان اي انسحاب سيمثل خطوة غير صحيحة ويفسح المجال امام اطراف لاتريد الاستقرار والامان في المناطق المحررة”.يذكر ان انتشار الوية الحشد الشعبي في المحافظات والمدن المحررة تنفيذا للمشروع الإيراني في المنطقة.

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