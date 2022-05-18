حزب الدعوة:بقاء حكومة الكاظمي خطراً كبيراً على أمن العراق واستقراره

حزب الدعوة:بقاء حكومة الكاظمي خطراً كبيراً على أمن العراق واستقراره
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، الاربعاء، أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تحاول استغلال الفائض المالي الكبير لتحقيقي مصالحها الخاصة على حساب الشعب العراقي، فيما بين أن الحكومة تستغل التنافس السياسي لمحاولة استمرارها لأطول فترة ممكنة في قيادة البلد.وقال البياتي في حديث صحفي، إن “الصراعات السياسية والخلافات بين الكتل والأحزاب وخصوصا في ملف تشكيل الحكومة الجديدة تتيح الفرصة أمام حكومة تصريف الإعمال لقيادة العراق أطول فترة ممكنة والتحكم بالقرارات المصيرية والمهمة”.وأضاف، أن “الحكومة تستغل الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية والفائض المالي الكبير لتحقيق مصالحها الخاصة”، لافتا إلى أن”الحكومة الكاظمي تستفيد من الوضع غير الطبيعي الموجود حاليا داخل قبة البرلمان”.ولفت ، إلى، أن “الشعب العراقي عاين الاضرار منذ تولي حكومة مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء إلى يومنا الحالي، والتي تسببت بأزمات وخلقت مشاكل عديدة”، مطالبا الكتل السياسية والأحزاب بـ” ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وإخراج العراق من الأزمات الحاصلة “.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن إستراتيجية حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي في محاربة الفقر غير واضحة وتتسم بالضبابية ما ساهم في تفاقم معدلات الفقر.

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