حزب الدعوة:ترحيل جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان إلى نهاية شهر تموز

حزب الدعوة:ترحيل جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان إلى نهاية شهر تموز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في حزب الدعوة النائب، محمد السوداني، اليوم الاثنين، ترحيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى الفصل التشريعي المقبل.وقال السوداني في حديث صحفي ، ان “تعديل النظام الداخلي يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بجلسة انتخاب رئيس البرلمان”.وعد، ان “التلويح بالذهاب للمحكمة الاتحادية مرة ثانية لن يجدي نفعا”.وصوت مجلس النواب على مرشحي رئاسة مجلس النواب، الا انه لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لتبوء هذا المنصب.وحصل مرشح كتلتي عزم والسيادة، سالم العيساوي على 158 صوتاً ومرشح حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، محمود المشهداني على 137 صوتاً.ورفض رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، تقديم اكثر من مرشح في الجولة الثالثة لانتخاب رئيس للبرلمان.وشهدت الجلسة تلاسن وتشابك بالأيدي بين أعضاء القوى السياسية السنية في مجلس النواب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *