حزب الدعوة:تمرير قانون الموازنة بعد عيد الفطر المبارك

حزب الدعوة:تمرير قانون الموازنة بعد عيد الفطر المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي، الثلاثاء، ان يتم حسم الموازنة وتمريرها خلال شهر نيسان المقبلة، مستبعدا ان يكون النواب الاكراد حجر عثرة أمام تمرير الموازنة.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “الموازنة ستمرر خلال شهر نيسان المقبل خصوصا في حال تم حل جميع الإشكاليات المتعلقة بميزانية الإقليم والامور الاخرى المرتبطة بها الإيرادات النفطية وغيرها من المبالغ التي بذمة الإقليم”.واضاف ان “الأكراد وفي حال الاعتراض على الموازنة والتوجه نحو مقاطعة جلسات البرلمان الخاصة بها وبفقراتها فانهم سيكونون الخاسر الاول في هذا الأمر”.وبين ان “الأكراد قاطعوا سابقا جلسات البرلمان الخاصة بمشروع الموازنة وكانت النتيجة واضحة حينها وتم تمرير الموازنة، وبالتالي فأنهم اصبحوا اذكى من ذلك ولن يلجأوا الى الذهاب نحو المقاطعة او رفض الموازنة وفقراتها وانما سيذهبون باتجاه فرض بعض الضغوط”.

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