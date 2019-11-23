حزب الدعوة:توجيهات خامئني والسيستاني ملزمة التنفيذ من قبل مكونات تحالف البناء

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، “التزامه” بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بخصوص الأزمة الحالية، فيما أكد على 5 نقاط تخص الانتخابات وقانونها.وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، إن “حزب الدعوة الاسلامية يجدد تأكيده على الالتزام بما ورد من توجيهات قيمة للامام خامئني وللمرجعية الدينية العليا سواء في خطبة اليوم او في خطبها السابقة”، عاداً انها “تمثل مخرجا آمناً للازمة التي يمر بها العراق”.وأضاف: “نحن الاسراع بتشريع قانون انتخابات يعبر عن احترام “جهاد” الاحزاب ضد نظام صدام حسين ، ويفسح المجال لتمثيل القوى والكفاءات الصاعدة،، مبينا أن ذلك يأتي “على ضوء توجيه الامام خامئني وخطبة المرجعية الاخيرة يوم 22/11”.وطالب البيان، الحكومة بأن “تتعهد بتأمين الحماية الكافية للمراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع، وتوفر الأجواء المناسبة ليعبر الشعب العراقي عن رأيه وحسن اختياره بعيدا عن كل أشكال الضغط والمنع والفرض والمنع والإملاء، وأن تتعهد أيضاً بعدم تكرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة”.وحث “المفوضية المستقلة القادمة للانتخابات” إلى “استكمال الإجراءات والتجارب الفنية على أجهزة الفرز، و تسريع النتائج، لغرض طمأنة الشارع العراقي على نتائج تصويته وخياراته، وتحصين الانتخابات من التزوير والتلاعب بالاستفادة من افضل الوسائل التكنولوجية”.ودعا المكتب السياسي لحزب الدعوة، الكتل البرلمانية الى “التعاون الفاعل لأنجاز قانوني الانتخابات والمفوضية في أسرع وقت ممكن”، مطالباً مجلس النواب بتخصيص “جلساته القادمة لهذه المهمة الوطنية الملحة”.وختم المكتب بيانه قائلاً: “اننا في الوقت الذي نشدد فيه على سرعة انجاز هاتين الخطوتين – تشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية- سنكون على استعداد للتفاعل مع الخطوات اللاحقة التي تمهد الطريق لخروج العراق من هذه الازمة ,سواء على صعيد الانتخابات، ام بتعديل مسارات العملية السياسية، بالشكل الذي يرضي طموحات شعبنا، ويستجيب لدعوات الاصلاح والتغيير الملحة”.