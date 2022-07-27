حزب الدعوة:حكومة البارزاني في “حرج” من إيقاف تصدير النفط والغاز خارج إرادة المركز

حزب الدعوة:حكومة البارزاني في “حرج” من إيقاف تصدير النفط والغاز خارج إرادة المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي، الاربعاء، ان حكومة اقليم كردستان، تشعر بالحرج في ظل استمرار قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بتسليم الاصول النفطية إلى العاصمة بغداد.وقال البياتي في تصريح  صحفي، ان “زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني الاخيرة الى العاصمة بغداد، جاءت في ظل وجود ازمة متعلقة برواتب الموظفين وعدم وجود وفرة مالية بعد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاصول النفطية”.واضاف، ان “حكومة اقليم كردستان في حرج من قضية المحكمة الاتحادية وموضوع النفط وتحاول ايجاد مخرج من خلال الزيارات المتكررة الى العاصمة بغداد خلال الفترة الاخيرة”.واشار البياتي الى ان ” وزارة النفط العراقية ستتخذ خطوات لتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر بإلغاء عقود النفط في كردستان وهذا الامر سيكون اشبه بالكارثة للاقليم”.يشار الى ان، المحكمة الاتحادية العليا، الزمت اقليم كردستان تسليم كامل النفط المنتج على أراضيه الى بغداد.

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