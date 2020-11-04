حزب الدعوة:عودة المفصولين من الحشد أهم من تعيين الأطباء والمهندسين وباقي الخريجين!!

حزب الدعوة:عودة المفصولين من الحشد أهم من تعيين الأطباء والمهندسين وباقي الخريجين!!
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- تحدث القيادي في حزب الدعوة، النائب كاطع الركابي، اليوم الاربعاء (4-11-2020)، عن تضمين فقرة اعادة المفصولين من الحشد الشعبي في الموازنة المقبلة.وقال الركابي في حديث صحفي، ان “لجنة الامن والدفاع النيابية تلقت طلبات من قيادات بالحشد الشعبي، للسعي باعادة المفصولين في ألويتها الى الخدمة مرة اخرى .ولفت الى “وجود دعم نيابي لتضمين موازنة 2021 فقرة أعادة المفصولين في الحشد الشعبي”.واوضح “لا يُعرف حتى الان العدد الحقيقي من المفصولين في الحشد الشعبي، ونحن بانتظار طلبات رسمية من قيادة الحشد حيال  تلك الارقام، لتقديم طلب رسمي لتضمين الفقرة في موازنة العام القادم 2021”.وأعلن القيادي  عدنان هادي الأسدي، امس، انه لجنة الأمن والدفاع حريصة على تضمين قانون موازنة 2021 تخصيصات مالية الكافية لإعادة ما تبقى من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي .يذكر ان الحكومة لغاية الأن ترفض تعيين خريجي المجموعات الطبية والمهندسين وباقي الخريجين وتفضل زيادة القوة البشرية لميليشيات الحشد وعسكرة المجتمع وافراغ خزينة الدولة على ذيل يعمل لصالح إيران ومشروعها الخبيث.

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