حزب الدعوة:قائمة ائتلاف دولة القانون من تمثل الحزب في الانتخابات المحلية القادمة

حزب الدعوة:قائمة ائتلاف دولة القانون من تمثل الحزب في الانتخابات المحلية القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة رسول ابو حسنة، الثلاثاء (17 أيلول، 2019، عن الاتفاق الذي توصلت اليه قيادات الحزب بشأن انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في نيسان 2020.وقال ابو حسنة في حديث  صحفي، ان “قيادات الحزب اتفقت على خوض الانتخابات المحلية المقبلة في قائمة واحدة فقط”.وأضاف، أن “قائمة ائتلاف دولة القانون، ستكون الوحيدة الممثلة للحزب في انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر أن تجري في نيسان المقبل”.وأوضح، أنه “لغاية الان لا توجد اشارات واضحة من ائتلاف النصر للاندماج في قائمة واحدة”، مرجحاً أن “يمضي النصر في قائمته بعيداً عن الحزب”.

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