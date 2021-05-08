حزب الدعوة:لا انتخابات نزيهة بوجود الكاظمي

حزب الدعوة:لا انتخابات نزيهة بوجود الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد البياتي، السبت، “فشل” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ضبط الأمن خلال المرحلة الحالية، مبينا ان الوضع الامني لا يتحمل اجراء انتخابات نزيهة.وقال البياتي في تصريح صحفي، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يحقق أي انجاز لضمان هيبة الدولة كما يدعي وان الانفجارات والخروقات الداعشية تسجل يوميا في عموم البلاد”.واضاف ان “الاجواء الامنية في البلاد لا تسمح لاجراء انتخابات كا تدعي الحكومي وهي دليل على فشلها في اهم ملف تعهدت بانهاء الانفلات الامني”.وأشار البياتي الى ان “الحكومة فشلت في تحقيق الاصلاح الاقتصادي او السياسية وغيرها من التي تحفز المواطن على الاقبال على الانتخابات والمشاركة فيها بقوة”.

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