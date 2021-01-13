حزب الدعوة:مؤسسة السجناء السياسيين”حاضنتنا الانتخابية” ونرفض تعديل قانونها!!

حزب الدعوة:مؤسسة السجناء السياسيين”حاضنتنا الانتخابية” ونرفض تعديل قانونها!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة خلف عبد الصمد ، الأربعاء، رفضه لاي تعديل يمس شريحة الشهداء والسجناء السياسيين خلال مناقشة الموازنة ، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى احترام القوانين التي شرعها مجلس النواب.وقال عبد الصمد في تصريح صحفي، إنه “يفترض بالسلطة التنفيذية الالتزام بما شرع من قوانين تشريعية داخل البرلمان في زمن حكومة المالكي ”، معربا عن اسفه “ازاء ما قامت به الحكومة عندما  أصدرت قرار ٢٧ خلافا للقانون”.وأضاف أن “واجب الحكومة ابداء الرأي والمقترحات من خلال إرسالها إلى مجلس النواب وبإمكان المجلس مناقشتها أو تعديلها”، مشيرا الى ان “الحكومة غير موفقه عندما أقدمت على  قطع حقوق شرائح كبيرة مشمولة بقوانين العدالة الانتقالية”.ولفت عبد الصمد إلى أن “الأدهى من ذلك تحاول الحكومة تعديل قوانين السجناء والشهداء وهذه إهانة لمجلس النواب وعلى رئيس الوزراء الالتزام بالقوانين التي شرعت من قبل اعلى سلطة تشريعية”.وأكد عبد الصمد،ان مؤسسة السجناء السياسيين البالغ عددهم ((3 ملايين شيعي سياسي )) في زمن صدام حسين  هم حاضنتنا الانتخابية ولانسمح الماس بحقوقهم .

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