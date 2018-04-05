حزب الدعوة:معصوم “شاهد زور”

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في حزب الدعوة النائب جاسم محمد جعفر، الخميس، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يؤدي دور الممثل عن الاكراد في بغداد و”شاهد زور” أكثر مما هو رئيس، مؤكداً أن معصوم لن يحصل على أي منصب في الفترة المقبلة.وقال جعفر في تصريح صحفي له اليوم، ان “فؤاد معصوم محرج امام الاكراد واصبح شاهد زور بعد ان خذلهم ولم ينفذ ما مطلوب منه تجاه الشعب الكردي”، مبينا ان “معصوم اصبح مكروهاً لدى الاكراد بعد رفض الاستفتاء واقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم وانزال علم كردستان من مباني كركوك”.وأوضح ان “معصوم يحاول تحسين صورته وارجاع شعبيته عبر الانتقام للاكراد من مجلس النواب ومحاولة توجيه رسالة الى الشعب الكردي (اني لازالت ادافع عن المصالح الكردية)”.وأكد جعفر ان “فؤاد معصوم يعتبر اليوم ممثل الاكراد في بغداد وليس رئيس جمهورية العراق كما يتوقع”، مبيناً ان “الحكومة المقبلة لن يكون فيها منصباً لمعصوم.